Вашингтон, 8 марта, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Отношения между лидером США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном остаются хорошими. Об этом, как передает ABC, заявил сам президент США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Я был бы неприятно удивлен, если бы он сделал то, о чём мы не договаривались, — сказал глава Белого дома. — Но мы посмотрим, что будет».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит США — КНДР проходил в Ханое 27−28 февраля 2019 г. На второй день саммита переговоры лидеров двух стран закончились провалом. В результате переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте также: Трамп «будет разочарован» в Ким Чен Ыне, если КНДР восстанавливает полигон

А также: Помпео надеется продолжить переговоры с КНДР