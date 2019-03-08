Вашингтон, 8 марта, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Частный космический корабль Dragon-2 (также известного как Crew Dragon), который отстыковался от Международной космической станции (МКС), приводнился в Атлантическом океане. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на странице в соцсети Twitter.

Twitter: NASA Приводнение CrewDragon

«Dragon-2 компании SpaceX … приводнился в Атлантическом океане у восточного побережья Флориды», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта космический корабль Dragon-2, принадлежащий компании SpaceX, отстыковался от американского модуля МКС «Гармония». Первый испытательный полёт транспортного космического корабля проходил без экипажа.

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