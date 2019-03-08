Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии
Нью-Дели, 8 марта, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-21, принадлежащий ВВС Индии, потерпел крушение на северо-западе страны. Об этом 8 марта сообщило в социальной сети Twitter агентство ANI.
Rizwan jafar
Индийский МиГ-21
Инцидент произошёл в штате Раджастан. Крушение самолёта случилось практически сразу после того, как истребитель поднялся в воздух неподалёку от города Биканер.
Пилоту самолёта удалось вовремя катапультироваться. Пострадавших в результате происшествия нет.
В данный момент начата работа по выяснению причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта в американском штате Флорида. Легкомоторный самолёт врезался в здание жилого дома. Погиб пилот самолёта. Пострадавших среди жителей дома нет.