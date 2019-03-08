Нью-Дели, 8 марта, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-21, принадлежащий ВВС Индии, потерпел крушение на северо-западе страны. Об этом 8 марта сообщило в социальной сети Twitter агентство ANI.

Rizwan jafar Индийский МиГ-21

Инцидент произошёл в штате Раджастан. Крушение самолёта случилось практически сразу после того, как истребитель поднялся в воздух неподалёку от города Биканер.

Пилоту самолёта удалось вовремя катапультироваться. Пострадавших в результате происшествия нет.

В данный момент начата работа по выяснению причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта в американском штате Флорида. Легкомоторный самолёт врезался в здание жилого дома. Погиб пилот самолёта. Пострадавших среди жителей дома нет.