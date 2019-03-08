Нью-Дели, 8 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Национальный экологический трибунал (НЭТ) Индии обязал индийское отделение немецкого автомобильного концерна Volkswagen выплатить штраф в размере 5 миллиардов рупий (71 миллион долларов). Об этом 7 марта сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

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В ходе слушания председатель НЭТ Адарш Кумар Гоел заявил, что «устойчивое развитие и улучшение экологической ситуации в стране являются ключевыми ориентирами современной Индии». Он также подчеркнул, что автомобили Volkswagen, не соответствующие действующим стандартам выброса выхлопных газов, нанесли значительный ущерб экологии Индии. Для возмещения данного ущерба индийское отделение Volkswagen должно будет выплатить штраф в размере $71 миллиона долларов в течение двух лет.

Напомним, что против филиала концерна Volkswagen в Индии были выдвинуты обвинения в продаже «экологически грязных» автомобилей. Впоследствии Национальный экологический трибунал также обвинил данную корпорацию в попытке намеренно занизить объем выбросов выхлопных газов посредством специальных устройств, установленных в автомобилях.