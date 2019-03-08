Пекин, 8 марта, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Дорожная карта поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова должна стать результатом минувшей встречи в Ханое американского президента Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщил журналистам 8 марта китайский министр иностранных дел Ван И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

Оценивая значение второй встречи Трампа и Кима, Ван И отметил, что Китай ожидает от обеих сторон переговоров «взаимного уважения». Он призвал Пхеньян и Вашингтон не допускать «резких односторонних действий».

Напомним, вторая встреча Трампа и Кима не привела к договоренности по денуклеаризации, потому что Вашингтон не устроили условия Пхеньяна. В США заявляют, что рассчитывают на дальнейший продуктивный диалог с Северной Кореей.