Каракас, 8 марта, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Вашингтон организовал электрическую войну в Венесуэле, написал венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.

Davidusb ГЭС имени Симона Боливара. Венесуэла

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена», — написал Мадуро.

Напомним, в результате приостановки работы ГЭС им. Симона Боливара в Венесуэле ряд регионов, а также международный аэропорт страны остались без света.

В Национальной энергетической компании отметили, что на ГЭС происходит организованный саботаж.