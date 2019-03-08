Мадуро обвинил США в развязывании электрической войны
Каракас, 8 марта, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Вашингтон организовал электрическую войну в Венесуэле, написал венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.
Davidusb
ГЭС имени Симона Боливара. Венесуэла
«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена», — написал Мадуро.
Напомним, в результате приостановки работы ГЭС им. Симона Боливара в Венесуэле ряд регионов, а также международный аэропорт страны остались без света.
В Национальной энергетической компании отметили, что на ГЭС происходит организованный саботаж.