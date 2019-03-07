Париж, 7 марта, 2019, 23:06 — ИА Регнум. «Молчание и осмотрительность. Как бывшая колониальная держава, до сих пор помнящая о войне за деколонизацию в той стране и позднее — за иммиграцию в последние десятилетия, Франция придерживается скромной линии поведения перед лицом протестов в Алжире, направленных против президента, Абделя Азиза Бутефлики», — пишет сегодня, 7 марта, испанское издание El Pais.

Magharebia Абдель Азиз Бутефлика

Французский президент Эммануэль Макрон демонстрирует крайнюю осторожность. Он избегает публичных комментариев, а его советники ограничиваются общими пожеланиями насчет успешного проведения алжирских президентских выборов. Тем временем алжирская диаспора во Франции заметно активизировалась.

«Мы обратили внимание на кандидатуру президента Бутефлики», — заявило на этой неделе французское министерство иностранных дел в официальном сообщении. Таким образом оно обозначило, что ему известно: алжирский президент, находящийся у власти с 1999 года, болеющий на протяжении многих лет и сейчас доставленный в Швейцарию, намерен выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок на выборах, намеченных на 18 апреля. «Мы хотим, чтобы выборы президента проводились в надлежащих условиях. Выбирать себе руководителя и определять свое будущее — право алжирского народа», — подчеркнули в МИДе.

«Ни вмешательства, ни равнодушия», — резюмировал пожелавший остаться анонимным дипломат, слова которого процитировало французское ежедневное издание Le Monde. По сути Франция оказалась в щекотливой ситуации: исход событий совершенно не ясен, а уличные протесты ставят дружественный режим под угрозу. Несмотря на огромные различия между нынешними демонстрациями и восстаниями 2011 года, опыт «арабской весны» предостерегает Париж от какой бы то ни было спешки.

В то же время Франции не хотелось бы оказаться не у дел в том случае, если перемены будут стремительными. В эти расчеты также вмешиваются факторы внутренней политики: есть вероятность, что в разгар избирательной кампании (в преддверии выборов в Европейский парламент) возникнет страх перед большой волной мигрантов. Это произойдет, если протесты в Алжире перерастут в нестабильную ситуацию.

«Алжир является частью французской идентичности. Через алжирцев и франко-алжирцев, потомков алжирских мигрантов и алжирцев европейского происхождения, покинувших страну, когда она получила независимость, пять миллионов человек, живущих во Франции, связаны с Алжиром. Алжир — это предмет внутренней политики для Франции», — отмечает El Pais.

«Франция, бывший колонизатор, удалилась в 1962 году после невероятно длинной, тяжелой и жестокой войны, раны от которой остались открытыми. Французское правительство должно вмешиваться настолько мало, насколько это возможно, и наиболее деликатным образом. Именно это оно и делает», — прокомментировал ситуацию Франсуа Хайсбург из Фонда стратегических исследований в Париже.

Между тем французские алжирцы уже организовали несколько манифестаций, в которых приняли участие тысячи человек. Мероприятия прошли в Париже и Марселе — городах с наиболее многочисленной алжирской диаспорой.