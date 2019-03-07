Москва, 7 марта, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева (ЕР), который заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», могут привлечь к ответственности. Об этом при помощи телемоста сообщил секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«У нас после праздников, в ближайшие дни, будет проведён актив партии, где разберут этот инцидент, который произошёл вчера на внеочередном заседании областной думы, где принимался закон о расширении получателей льгот. Это очень нужный закон, около 20 тысяч граждан в Волгоградской области получат дополнительный доход. Что касается самой ситуации, то, со слов Набиева, он не смог правильно донести свою позицию. Этот инцидент будет рассмотрен, и будет принято решение о мерах взыскания относительно Набиева Гасана», — рассказал Горняков.

Подобные слова волгоградского политика в московской студии телепередачи сочли пространными.

«Уклончивый ответ», — отметила ведущая Ольга Скабеева.

Однако подробнее расспрашивать Горнякова не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как слова Набиева вызвали широкую общественную дискуссию, депутат Волгоградской облдумы пояснил, что подразумевал сотрудников конкретного предприятия, на котором ранее работал, и принес извинения.