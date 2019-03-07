Лондон, 7 марта, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают медленно расти в цене, 7 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

В настоящий момент нефть Brent перешагнула отметку $66 и оценивается в $66,25 за баррель. Нефть WTI выросла на 0,8% до $56,67 за баррель.

Нефтяные цены подстегиваются сокращением добычи стран ОПЕК и санкциями против Венесуэлы, однако сильно сдерживаются ростом запасов в США и общим спадом на мировых рынках.

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