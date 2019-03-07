Донецк, 7 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Участники подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров 7 марта достигли договорённости об установлении «весеннего» перемирия в Донбассе.

U.S. Army Europe ВСУ

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, стороны в ходе видеоконференции договорились о прекращении огня с 01:01 мск 8 марта.

Напомним, 29 декабря 2018 года в Донбассе начало действовать «рождественское» перемирие, согласованное участниками контактной группы в Минске, однако оно не продержалось и суток после его введения.

В конце февраля представитель ОБСЕ в контактной группе предложил сторонам конфликта договориться о новом режиме прекращения огня.