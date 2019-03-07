Тайбэй, 7 марта, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Тайваня приняли решение приобрести еще 66 истребителей F-16V производства США. Общая сумма контракта составляет 13 миллиардов долларов, как сообщает тайваньское издание Apple Daily.

F-16

F-16V — это самая передовая версия истребителя F-16 производства американской компании Lockheed Martin. Данная версия оснащена новой активной РЛС с электронным сканированием, новым модульным компьютером, комплексом радиоэлектронной борьбы, автоматизированной системой предупреждения столкновений с землей, шлемом, который упростить пилоту наведение и ведение огня ракетой с головкой самонаведения AIM-9X Sidewinder.

Заявка от минобороны Тайваня в США была направлена 27 февраля 2019 года. Контракт на поставку F-16V включает не только самолеты, но и обучение их пилотов, ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также два года послепродажного обслуживания.

Китай увеличил свой оборонный бюджет в 2019 году на 7,5% по сравнению с 2018 годом и довел его до 177,61 миллиарда долларов. КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью Китая. По высказываниям официальных лиц из Пекина, в случае конкретных шагов, направленных на объявление полной независимости от КНР, Тайвань ожидает военное вторжение со стороны материкового Китая.

ИА REGNUM недавно сообщало, что Китай разместил в 450 километрах от Тайваня на своей авиабазе четыре стратегических бомбардировщика Xian H-6K.