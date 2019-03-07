Бразилиа, 7 марта, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Президент Бразилии, 63-летний консерватор Жаир Болсонару, заставил своих сограждан почувствовать смесь стыда, возмущения и удивления, опубликовав на днях пост в Twitter непристойного содержания, сообщает испанское издание El Pais. Запись начиналась со следующего предупреждения: «Я чувствую себя неловко, показывая это, но мы должны раскрыть правду, чтобы люди ее знали и могли расставить свои приоритеты».

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

После этого Болсонару обратился к карнавалу — празднику, благодаря которому Бразилия известна по всей планете и куда за последние четыре дня прибыло много миллионов его соотечественников. «В это превратились многие компании на бразильском карнавале», — написал президент, предваряя непрофессиональное видео неприличного характера, снятое на улице.

«Комментируйте и делайте свои выводы», — этими словами завершался твит, обращенный к 3,4 миллионам подписчиков. Бразильцы, заядлые пользователи социальных сетей, приступили к комментариям, как только новое послание президента заставило их в среду утром поперхнуться завтраком или на мгновение потерять дар речи.

Уже этим вечером со стороны властей поступила «разъяснительная записка» насчет видео. В ней было отмечено, что «не было намерения [со стороны президента] критиковать карнавал в общих чертах». Речь шла о том, чтобы указать на «искажение карнавального духа» на «главном и самом демократическом празднике» Бразилии. Также утверждалось, что показанные Болсонару кадры шокировали многих, помимо него, так что самое время вспомнить, что такое поведение является преступным, а также «подрывает семейные ценности и культурные традиции карнавала».

Разъяснение появилось через 24 часа после первого твита: эта временная дистанция отражает характерное для нового бразильского правительства разделение между поддерживающими «самые радикальные инстинкты» Болсонару и более прагматичным крылом его кабинета, считает El Pais.

Всего в эти дни, когда карнавал в разгаре, первый твит получил 35 тысяч комментариев. Тысячи интернет-пользователей требовали отставки президента, в то время как другие беспокоились за детей, растущих в консервативной латиноамериканской стране. «Болсонару, моя шестилетняя внучка увидела эту сцену у себя в Twitter», — написал журналист, имеющий 9 тысяч подписчиков. Его комментарий кончался словами: «Вам нужна срочная медицинская помощь».

Главные бразильские хэштеги вчерашнего дня свидетельствуют о настрое местного интернет-сообщества: #ImpeachmentBolsonaro («импичмент Болсонару») #BolsonaroTieneRazón («Болсонару прав») и, наконец, #VerguenzaDeEstePresidente («позор этому президенту»).

Ежедневное издание Folha сообщило, что скандальные кадры были сделаны в понедельник в Сан-Паолу. Оно также добавило, что его представители пообщались со свидетелями сцены, и те заверили: распространенное президентом видео демонстрирует единичный случай.