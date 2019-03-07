Турин, Италия, 7 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Власти ЕС готовы увеличить свою долю в финансировании проекта строительства участка железной дороги меду Турином и Лионом, заявила в четверг, 7 марта, министр транспорта Франции Элизабет Борн, передает Tg Com 24.

Сальваторе Фергола. Торжественное открытие железнодорожной линии Неаполь-Портичи. 1840 г

Евросоюз готов увеличить свой вклад с 40 до 50%, поскольку считает проект очень важным для континента, отметила Борн.

Ранее эксперты комиссии министерства инфраструктуры и транспорта рекомендовали правительству Италии отказаться от участия в проекте: вложения в строительство и иные убытки будут более значительными, чем возможная прибыль. Итальянские министры уже несколько месяцев не могут прийти ни к какому решению.

Социологические опросы показывают, что большинство граждан Италии поддерживают проект. Одна из правящих партий, «Движение 5 звезд», в соответствии со своими предвыборными обещаниями выступает против реализации проекта. Во второй партии коалиции, «Лиге», предлагают провести референдум. Лидер партии вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что уже наполовину реализованный проект нужно закончить, но удешевив проект. Той же позиции придерживаются губернаторы североитальянских регионов.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что проект является бессмысленной тратой денег, которые Италии следует вкладывать в иные проекты — поезда между Турином и Лионом ходят и сейчас, чего не скажешь о некоторых других регионах страны.

Власти Евросоюза предупредили Италию о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта, который отчасти реализуется на общие деньги ЕС. Объем потерь для Италии может составить до 800 млн евро.

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