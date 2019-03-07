Хартум, 7 марта, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Независимые профсоюзы Судана призвали женщин страны 8 марта принять участие в Международном женском дне протеста, 7 марта передает агентство Associated Press.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department Женщины Судана

На улицы Хартума с призывами к участию в мероприятиях 8 марта вышли несколько десятков человек, в основном женщин. Полиция Судана разогнала акцию, несколько активистов были арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты с требованием отставки президента Омара аль-Башира не прекращаются в Судане с середины декабря прошлого года.

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