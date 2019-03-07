Вильнюс, 7 марта, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отправил официальное предложение на имя премьер-министра Белоруссии Сергею Румасу остановить финальную стадию строительства БелАЭС, модернизировать всю инфраструктуру для преобразования в Островецком районе газовой электростанции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 марта.

(сс) Renessaince Белорусская АЭС в процессе строительства

Как подчёркивает пресс-служба правительства Литвы, в предложении говорится, что выбранная площадка для АЭС в Островецком районе якобы небезопасная, что подтвердили на заседании комитета конвенции Эспоо, а также что во время строительства якобы допущены серьёзные недочёты, что суммарно делает станцию опасной. В связи с этим, пишет премьер, Литва готова участвовать в переоборудовании станции в газовую, а саму Белоруссию — обеспечить «альтернативным газом» с СПГ-терминала в Клайпеде.

Напомним, ранее инициативу премьера высмеяли в самой Литве, сравнив его предложение с трансформацией подводной лодки в пароход. Однако глава минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что такое преобразование, несмотря на отсутствие прецедентов в мировой истории, возможно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок. При этом миссия Еврокомиссии ENSREG в 2018 году как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Однако 7 февраля власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского совещания сторон конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной — нарушителем конвенции.