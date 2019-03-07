Москва, 7 марта, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Законопроект о механизме проведения капитального ремонта внесли в Госдуму депутаты, среди которых Виктор Кидяев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Предлагается расширить перечень лиц, участвующих в приемке работ, предоставив право субъектам РФ включать в соответствующие комиссии не только представителя регионального органа государственной власти, но и (или) органа местного самоуправления.

Также законопроектом вводится норма, согласно которой если собственники не приняли решение, то в течение месячного срока орган местного самоуправления обязан принять решение о проведении капитального ремонта.

По мнению авторов, это будет способствовать непрерывности и системности при реализации региональных программ капитального ремонта или краткосрочных планов их реализации и не позволит многоквартирным домам «выпасть» из сроков проведения своевременного капитального ремонта общего имущества и перейти в категорию ветхих домов.