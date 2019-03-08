Катманду, 8 марта, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Говорят, что коммунистическая партия не может прийти к власти иначе, как через кровопролитные потрясения в обществе. Как жители Непала избрали коммунистов демократическим путем и что из этого получается, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Pawan Kawan Флаг Непала

В 2015 году произошла «самая тихая коммунистическая революция» — выборы в Непале закончились убедительной победой местной Компартии, не вызвав при этом ни малейших потрясений в обществе. В этом смысле приход коммунистов к власти в Непале выгодно отличался от потрясающих многие страны мира «демократических» революций, всё чаще повергающих «облагодетельствованные» ими страны в пучины гражданских войн.

Хотя и в Непале коммунисты-маоисты отметились долгим вооруженным конфликтом, тянувшимся целое десятилетие, а вот победу им принесла смена тактики в 2006 году с вооруженного противостояния на участие в мирном избирательном процессе. Победив в 2015 году, коммунисты во главе со своим лидером начали неспешно и аккуратно поворачивать страну к новому курсу. Выразилось это во всё большем отходе от американских и индийских начинаний, включая военное сотрудничество, и всё большем участии в китайских проектах. Но теперь, весной 2019 года, произошло событие, которое можно расценить как решительный шаг Непала навстречу Китаю — речь идет о переводе железных дорог Непала на китайские стандарты, включая и ширину колеи. Почему этот эпизод расценивается многими экспертами как решающий в выборе внешнеполитического союзника этой страной?

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