Ялта, Крым, 7 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Жители Ялты жалуются на плохое техническое состояние общественного транспорта, нерегулярность рейсов, а также недостойное поведение водителей в отношении пожилых людей и детей. Об этом 7 марта на совещании с главами местных транспортных компаний заявил глава администрации курортного города Алексей Челпанов.

Марина Каширская ИА REGNUM Автобус в Ялте

«Люди также жалуются на отсутствие в некоторых посёлках выдержанного графика перевозок и работу перевозчиков без разрешительных документов. При этом из бюджета муниципального образования выделяется 114 миллионов рублей на компенсацию бесплатной перевозки льготных категорий пассажиров. Но, если судить по суммам, возмещённым администрацией, в нашем городе граждан льготных категорий больше половины, хотя на самом деле их менее 30%», — отметил Челпанов.

По его словам, власти города создали комиссию по подсчёту коэффициента для определения сумм компенсации за перевозку льготной категории граждан общественным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что крымские перевозчики давно жалуются на отсутствие средств и просят повысить цены за проезд, однако до сих пор практически никто из них не предоставил никаких реальных расчётов.