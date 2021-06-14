Ростов-на-Дону, 7 марта, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Интернет-издания и Telegram-каналы Ростовской области продолжают гадать, кто придёт на смену нынешнему губернатору Василию Голубеву. Одним из возможных кандидатов на этот пост назван депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Депутат Госдумы РФ Владимир Владимирович Гутенёв может стать главой правительства Ростовской области. Как сообщает источник, его кандидатура уже согласована. Назначение ожидается до мая», — указывает Telegram-канал rnd_news.

ИА REGNUM отмечает, что ряд донских СМИ со ссылкой на источники регулярно включают донского губернатора Василия Голубева в список возможных кандидатов «на вылет». Якобы осенью 2018 года шёл активный поиск преемника. При этом отмечалось, что в отставку главу региона отправлять никто не собирается, и он доработает до конца срока полномочий — до 2020 года.

Голубев занял пост главы областной администрации в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей.