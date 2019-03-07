Москва, 7 марта, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Цены на нефть в последние несколько дней растаскивали в обе стороны статистические данные — однако не слишком сильно. Как результат равнодействующей всех этих воздействий, многочисленные «лебеди, раки и щуки» оставили «воз и ныне там». Североморская марка Brent устойчиво облюбовала сравнительно узкий коридор с границами в $65 и $66,70 за баррель, техасский сорт WTI колеблется в пределах от $55.50 до $57 за баррель. Небольшие расширения этих коридоров под конец недели возможны, но более вероятно, что более решительные движения игроки на нефтяном рынке предпочтут пока отложить, и количество информации перейдёт в качество несколько позднее, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

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«Сильные данные по сервисному индексу деловой активности ISM PMI из США 5 марта (59,7 единиц после 57,2 месяцем раньше) несколько уменьшили опасения инвесторов по поводу возможного замедления темпов американской экономики, которые усилились было, когда аналогичные данные по промышленному сектору подтвердили длящийся с ноября тренд на снижение активности.

А периодические высказывания официальных лиц из США и Китая о прогрессе в торговых переговорах поддерживают на фондовых и сырьевых рынках оптимизм, так как отказ от лишних барьеров пошёл бы на пользу в плане ростов объёмов производства обеим странам, который будут нуждаться в этом случае в ещё большем количестве нефти и нефтепродуктов, однако до полного прояснения картины рынки сохраняют к этой информации в целом сдержанное отношение,» — отметил эксперт.

Что касается сообщений от минэнерго США, то 6 марта вечером данные о росте запасов сырой нефти в хранилищах на 7 млн баррелей полностью должны были свести на нет положительный эффект недельной давности от предыдущего снижения запасов на 8,6 млн баррелей. Правда, импорт нефти в США всё же вырос на 1,64 млн баррелей, а запасы бензина стали меньше на 4,2 млн баррелей, запасы дистиллятов на 2,4 млн баррелей. Как результат, на все эти цифры вместе взятые нефтяные цены отреагировали скромно и остались внутри прежних коридоров, даже приблизились к середине сегодняшнего дня к верхней границе сложившегося до этого коридора.

«Естественно, что любые темы, связанные с перспективами снижения скоростей в любой из крупнейших стран мира могут восприниматься болезненно и подпитывают у участников нефтяного рынка мысли, а будет ли мировой спрос на топливо расти настолько быстрыми темпами, как то прогнозирует ОПЕК: с выходом на рекордные к концу года 100 млн баррелей в сутки.

Но в целом большинство рынка, похоже, придерживается мнения, что эти прогнозы сбудутся и держит в уме в качестве ближайших шагов движения по нефти всё же в рамках среднесрочно восходящего тренда с конечными целями на весну вблизи так называемых «справедливых» или «сбалансированных» цен, которыми многие считают район $69−72 за баррель марки Brent», — считает Пушкарёв.

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