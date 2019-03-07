Москва, 7 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в России 8 марта будет отмечаться Международный женский день и российские биржи будут закрыты, в большинстве других стран инвесторы не только продолжат торговлю, но и будут готовиться к выходу важных данных по американской экономике в очень непростых условиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

Стоит отметить, что, судя по всему, экономика США постепенно замедляется, и публикация 8 марта февральских данных по американскому рынку труда станет важным индикатором глубины этого замедления. Если окажется что ситуация хуже чем ожидают на рынках, доллар США немного просядет, но если фактические данные превзойдут ожидания в положительную сторону, то на фоне снижения спроса на рисковые активы американская валюта может серьезно вырасти, особенно против валют развивающихся рынков.

«Так что 8 марта вплоть до 16−30 по мск, момента публикации американской статистики, рубль будет торговаться в узком диапазоне 65,70−66,20 к доллару США и 74,20−75,00. После чего, в зависимости от опубликованных данных, российская валюта может устремиться к одной из границ расширившегося диапазона 65,50−66,60 и 74,00−75,30 соответственно, преподнеся сюрприз российским трейдерам 11 марта», — считает эксперт.

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