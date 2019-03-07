Москва, 7 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина беспокоит возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ РФ. Об этом он сегодня, 7 марта, заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности

Глава государства попросил членов Совбеза обратить внимание на ситуацию у границ Российской Федерации.

Кроме того, на совещании обсуждалась ситуация в Сирии, в частности в лагере беженцев «Эр-Рукбан», а также вопросы социально-экономического развития России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за 2018 год российская контрразведка смогла раскрыть 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

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