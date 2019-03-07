Пекин, 7 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. На несколько сотен долларов упала стоимость iPhone в Китае, сообщается на сайте IXBOX.COM.

(сс) andri333 IPhone

Таким образом, продавцы пытаются резко увеличить продажи гаджета. Снижение цен на смартфон уже было в январе 2019 года. Теперь идет вторая попытка подстегнуть реализацию товара на рынке.

Сообщается, что онлайновые магазины, включая очень крупные сети, заявили об очередном падении цены на iPhone. Подешевеют в том числе и новинки.

Например, в магазинах Suning и Tmall новые iPhone XS с 64 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти стал дешевле на 200 долларов. Теперь он стоит 1100 и 1300 долларов соответственно. Смартфон iPhone XS Max с 512 ГБ флэш-памяти подешевел на 300 долларов. Он продается за 1600 долларов.

Кроме того, цены на смартфоны iPhone XR и iPhone 8 тоже упали.

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