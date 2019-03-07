Москва, 7 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. С начала 2019 года поток туристов из России в турецкую Анталью достиг рекордных показателей — за январь и февраль турпоток вырос на 68%, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дюденский водопад. Турция, Анталья

В феврале российский тупоток показал 80%-ный прирост в сравнении с тем же месяцем 2018 года. В последний месяц зимы Анталью посетили 31 тыс. 500 туристов из России.

Все за два зимних месяца на турецкий курорт прибыли более 292 тыс. иностранных туристов, на 54% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Стоимость туров в Анталью на семь дней, с перелетом, размещение в отеле «всё включено» в марте-апреле остается весьма доступной — 27 — 29 тыс. рублей на двоих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи в подорожанием отелей траты туристов вырастут на 10%. В среднем в 2019 году турист потратит не менее $710 в ходе турпоездки в Турцию (в 2018 году — $647).

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