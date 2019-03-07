Эстония, 12 сентября, 2011, 14:29 — ИА Регнум. На Эстонию надвигается первый крупный осенний шторм "Катя", который может внести изменения в привычный график работы портовых служб, транспортных фирм и коммунальных предприятий. Об этом ИА REGNUM сегодня, 12 сентября, сообщили в Эстонском институте метеорологии и гидрологии, отметив, что нынешний шторм открывает сезон осенних балтийских штормов, традиционный для этого времени года. Тем не менее, синоптики считают, что шторм утратит свою максимальную мощь на подходе к Эстонии. Его появление над Эстонией ожидается вечером во вторник - ночью среды. Порывы ветра усилятся до 25 м/сек, ожидаются обильные осадки.