Москва, 7 марта, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В районе Северное Измайлово Москвы более тысячи граждан хотят лишить гаражей, поскольку территория попала под программу реновации. Видеозапись с рассказами жильцов опубликовала муниципальный депутат Елена Янчук на своем канале в Youtube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин и москвичи

Территория гаражного кооператива на улице 11-я Парковая должна пойти под строительство трёх высотных домов. Председатель гаражно-строительного кооператива Галина Алёшина уверяет, что парковочные места могут ликвидировать только предоставив их собственникам другую территорию под стоянку автомобилей.

«У нас есть документы, по которым земля выделялась. Аренда продлялась. Это не самовольная постройка. Это все было оформлено районным исполкомом. Все стоянки существуют 50−60 лет. Есть распоряжение Москвы, где точно написано, что прежде чем снести эту стоянку нужно построить паркинг на все 1100 машиномест. Только потом можно проводить застройку данной территории. Но мы увидели, что территорию отдали под реновацию», — сказала Алёшина.

По ее словам, в префектуре им обещали заплатить компенсацию в 150 тыс. рублей. На месте гаражей планируется построить 3 дома по 31 этажу каждый.

«Паркингов нет, куда вынесли 1100 машин. На дорогу? На несчастье других они хотят построить дома под реновацию. Но тут будет муравейник, даже школы по близости нет. Ни поликлиник, ни детских садов», — высказалась Алёшина.

Узнав о готовящейся застройке, жильцы близлежащих домов начали собирать подписи против возведения трёх жилых многоэтажек. На данный момент собрано уже более 1200 подписей, сообщила член гаражно-строительного кооператива Елена Румянцева.

В заключение собственники гаражей обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. Местная житель Наталия Лысенко напомнила столичному градоначальнику, что не так давно он просил жителей Москвы поддержать его на выборах. Пришло время отдать долг избирателям, считает гражданка.

«Я хочу обратиться к Собянину. Уважаемый мэр, не так давно вы обращались к народу и просили вам помочь. Мы услышали вас, помогли вам. Теперь услышьте и вы нас. Примите нас: любо назначьте встречу, либо сюда приезжайте. Но не присылайте своих заместителей. Они при встрече говорят, что ничего не знают и ничего не могут. Просим вас, примите нас лично», — отметила Лысенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стройку трёх домов по адресу улица Цандера 7 в Москве решили остановить. Причиной стал массовый протест местных жителей, которые возражали против уплотнения застройки.