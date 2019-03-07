Астана, 7 марта, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Мужская команда Казахстана одолела шведских шахматистов во втором туре командного чемпионата мира в Астане со счетом 3:1, сообщает 7 марта издание BNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Победу одержали члены казахстанской команды Ануар Исмагамбетов, Муртас Кажгалеев и Ринат Джумабаев. Денис Махнев сыграл вничью.

Женские команды Казахстана и Индии сыграли вничью — 2:2. Гульмира Даулетова уступила партию Кулкарни Бхакти, Бибисара Асаубаева оказалась сильнее Падмини Роут. Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова сыграли с индийскими соперницами вничью.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 14 марта в здании международного финансового центра «Астана» проходит командный чемпионат мира по шахматам, в котором принимают участие сборные из 14 стран мира.