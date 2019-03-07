Москва, 7 марта, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Уже целую неделю нефть марки Brent торгуется в коридоре цен $66−65 за баррель, WTI $56−55 за баррель. Даже положительная статистика по запасам коммерческой нефти США, которая превысила все прогнозируемые ожидания и составила 7.069 млн баррелей, при прогнозе 1,2 млн баррелей, не смогла задать импульс на понижение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента управления активами компании «ERARIUM Group» Денис Лисицын.

lalabell68 Нефть

На поддержку нефтяных котировок на мировом рынке влияют следующие факторы. Во-первых, противостояние США и Венесуэлы и сокращение поставок нефти в США из этой страны в 2,5 раза. Во-вторых, призывы Израиля перекрыть морские поставки нефти из Ирана так же способствуют росту цен на нефть.

«Сегодня, 7 марта, утром нефть марки Brent торговалась на отметке $66 за баррель, откуда, скорее всего, последуют продажи в область $65 и при преодолении данной отметки последует поход к уровню $60 за баррель. Альтернативным вариантом событий может быть рост нефтяных котировок в область $70 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: https://regnum.ru/dossier/363.html