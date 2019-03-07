Москва, 7 марта, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Стоимость российской валюты практически не изменилась сегодня, 7 марта. На рубль воздействуют стандартные факторы, вроде продажи экспортной выручки отечественными экспортерами по текущему привлекательному курсу и операции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, ограничивающие потенциал для роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Важную роль играет публикация 8 марта трудовой статистики США, которая имеет крайне важное значения для всех мировых активов. Предсказать число созданных рабочих мест в нынешних условиях достаточно сложно, что мотивирует инвесторов не принимать активного участия в торгах, ведь из-за длинных выходных российские инструменты смогут отыграть свежие данные лишь 11 марта», — полагает эксперт.

Не стоит забывать и заседании ЕЦБ 7 марта, на котором, как ожидается, вновь снизят прогнозы роста ВВП. ЦБ РФ с сегодняшнего дня увеличивает объем ежедневной покупки валюты почти на 6 млрд рублей до 18,3 млрд. Таким образом, в данный момент курс нацвалюты имеет все шансы на падение ниже отметки в 66 рублей за доллар.

«Ситуация на нефтяном рынке также не способствует укреплению рубля: рекордные объемы добычи сырья в США сводят на нет все усилия стран ОПЕК по сокращению активности. 6 марта Американский институт нефти отчитался об увеличении запасов на 7,3 млн баррелей, что на 1,2 млн баррелей превысило ожидания», — отметил Николаев.

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