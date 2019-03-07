Якутск, 7 марта, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Мусорный полигон возле Якутска ещё не построен, но региональный оператор центральной зоны республики — ООО «ЯкутскЭкоСети» — уже заложил в тариф возврат инвестиций, которых по факту нет. Такое предположение озвучил на круглом столе, посвящённом вопросу вывоза твёрдых коммунальных отходов, председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Читайте также: Причина мусорных войн в Якутии — реформа не продумана до конца

Он задал директору ООО «ЯкутскЭкоСети» Денису Тону вопрос, на каких условиях эта компания-инвестор, 51% которой принадлежит эстонской фирме Ferrmix construction, берёт кредит. Как пишет Якутия.инфо, глава регионального оператора сначала отказывался отвечать, а затем заявил, что пока компания кредит не оформляла, но при этом уже направила 20 миллионов рублей на разработку проекта мусорного полигона.

Сам Денис Тон считает, что компенсация инвестиционных затрат в составе тарифа — это абсолютно нормальная практика: «По такому же принципу построена ЯГРЭС-2. В тарифе на газ заложена часть, компенсирующая затраты инвестора». Сравнение показалось присутствующим на круглом столе не очень уместным, ведь ЯГРЭС-2 инвестор сначала построил за свой счёт, и только потом его затраты учли в тарифе.

«В случае с «ЯкутскЭкоСити» ничего не построено, но деньги через тариф уже взимаются, и это как-то не рыночно», — пишет Якутия.инфо.

Читайте также: УФАС уличила мэрию Якутска в сговоре с региональным мусорным оператором

«Полигона ещё нет, а деньги уже берут. А ведь ещё должна пройти рекультивация старого полигона. На это из федерального бюджета выделяют более 500 миллионов рублей. Но доля на рекультивацию заложена в тариф примерно 7%. Тогда убирайте её из тарифа, и это должно происходить по умолчанию, а не потому что пинает общественность», — выступила руководитель УК «ТОС» Наталья Петрова.

Перевозчики мусора предполагают, что на формирование тарифа могла бы положительно повлиять сортировка мусора, так как в него входит плата за влияние на окружающую среду, а складирование на полигон мусора самого безопасного, пятого класса стоит дешевле. Однако Денис Тон заявил, что сортировка мусора горожанами не имеет смысла, так как он вряд ли будет отвечать требованиям, при которых его можно будет отправить на переработку.

Читайте также: Мусорную реформу в Якутске можно было бы отсрочить: возникли проблемы

Позицию гендиректора «ЯкутскЭкоСити» опроверг предприниматель Евгений Петров, специализирующийся на раздельном сборе мусора. По его словам, жестких требований к сырью на самом деле нет. Кроме этого, осенью он установил в 203 микрорайоне отдельные баки под сбор пластика, и эксперимент дал положительный результат.

«У нас народ готов к сортировке мусора. Мои баки исправно заполнялись именно пластиком — идеально. Но я сам эти баки убрал — увы, они мне погоды не делают. Вот если бы их в городе как минимум 100 было установлено, то было бы другое дело. А так народ к сортировке мусора готов, нужно только её правильно организовать. Лишних машин для перевозки не надо — это всё можно решить малыми деньгами», — считает Евгений Петров.

«Если вы разделите свой мусор, то в 38 раз меньше будете платить мусорному оператору за негативное воздействие. И вы вправе требовать от Госкомцен пересмотра тарифа. Потому что 85 рублей в стоимости талона на вывоз мусора, который стоит более 300 рублей, — это существенная сумма», — объяснила перевозчикам позицию регионального оператора заместитель директора Ассоциации по обращению с отходами Якутии Елена Седенко.

Читайте также: В Якутске перевозчики ТКО не вышли на работу: город утонет в мусоре?

Как сообщало ИА REGNUM, компании-перевозчики твёрдых коммунальных отходов в Якутске с февраля выясняют отношения с региональным оператором — компанией ООО «ЯкутскЭкоСети». Её руководство не хотело платить за фактический объём вывозимого мусора, потому что ожидало, что он будет в два раза меньше.

На условия договора с региональным оператором перевозчики пожаловались в УФАС. Антимонопольная служба пришла к выводу, что мэрия Якутска, МУП «Жилкомсервис», «ЯкутскЭкоСети» — это аффилированные организации. Что касается тарифа на вывоз мусора, то в него, как отметили в УФАС, оказался включён возврат инвестиций на создание мусорных полигонов, которые региональный оператор должен был строить за свой счёт.

Читайте также: В Якутске мусорный скандал: перевозчики объявили забастовку