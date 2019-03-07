Пусан, Южная Корея, 7 марта, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Южнокорейская региональная авиакомпания Air Busan добавит дополнительные временные рейсы по международным маршрутам, сообщает YTN.

(сс) lasta29 Самолет авиакомпании Air Busan

Согласно информационному источник, компания с 31 марта по 25 мая 2019 года введет семь новых маршрутов из портового города Пусана в Нагойю (Япония), Осаку (Япония), Гаосюн (Тайвань), Гонгконг (Китай), Тайбэй (Тайвань), Дананг (Вьетнам) и Себу (Филиппины).

Известно, что по четыре рейса будет выполняться в обе стороны Пусан — Дананг, Пусан — Нагойя, и по два рейса Пусан — Гаосюн и Пусан — Себу.

Возможно, количество рейсов по маршруту Пусан — Донанг временно увеличат до 11 раз в неделю. Кроме того, количество мест по данным маршрутам будет увеличено на 26 146.