Москва, 7 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Государственном музее Востока в Москве 6 марта открылась выставка художника Бориса Карафёлова «Свет Средиземноморья», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Карафёлов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка Бориса Карафёлова «Свет Средиземноморья»

В экспозиции собраны работы, созданные в 2004—2008 годах под впечатлением от путешествий художника по городам Израиля и Италии. Всего представлено 35 работ, выполненных на бумаге, в технике гуашь и акрил.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Свет Средиземноморья»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Карафёлов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Карафёлов. Ловля рыбы в Нахшолиме. 2004. Бумага, гуашь

Карафёлов родился в 1946 году вблизи города Ташкент, откуда вместе с родителями переехали в Винницу, где и прошли детство и юность. Много лет преподавал живопись, рисунок и композицию в Виннице, Москве и Иерусалиме. Как художник-постановщик занимался созданием декораций и оформлением спектаклей. В 1990 году художник с семьей переехал жить в Израиль.

«Художник, прежде всего — существо с повышенной восприимчивостью. Многое зависит от того, что вы видите перед собой: море, горы, собор, улочки средневекового города… И, конечно, многое решает интенсивность освещения. «, — рассказал художник в одном из интервью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Карафёлов

По его словам, в Израиле световые ощущения слишком остры, поэтому приходится выезжать в другие страны. В особенной любви Карафёлов признается к Италии, где «всё соразмерно человеку».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Свет Средиземноморья»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки «Свет Средиземноморья»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борис Карафёлов. Сорренто. Вид на Везувий. 2006. Бумага, гуашь

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в музее имени Пушкина проходит выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Востока в Москве

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