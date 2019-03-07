В Москве проходит выставка художника Бориса Карафёлова
Москва, 7 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Государственном музее Востока в Москве 6 марта открылась выставка художника Бориса Карафёлова «Свет Средиземноморья», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В экспозиции собраны работы, созданные в 2004—2008 годах под впечатлением от путешествий художника по городам Израиля и Италии. Всего представлено 35 работ, выполненных на бумаге, в технике гуашь и акрил.
Карафёлов родился в 1946 году вблизи города Ташкент, откуда вместе с родителями переехали в Винницу, где и прошли детство и юность. Много лет преподавал живопись, рисунок и композицию в Виннице, Москве и Иерусалиме. Как художник-постановщик занимался созданием декораций и оформлением спектаклей. В 1990 году художник с семьей переехал жить в Израиль.
«Художник, прежде всего — существо с повышенной восприимчивостью. Многое зависит от того, что вы видите перед собой: море, горы, собор, улочки средневекового города… И, конечно, многое решает интенсивность освещения. «, — рассказал художник в одном из интервью.
По его словам, в Израиле световые ощущения слишком остры, поэтому приходится выезжать в другие страны. В особенной любви Карафёлов признается к Италии, где «всё соразмерно человеку».
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в музее имени Пушкина проходит выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа».
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