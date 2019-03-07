Вашингтон, 7 марта, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Для взлома iPhone хакеры за большие деньги приобретают прототипы смартфонов, которые из-за отключенных систем безопасности гораздо проще исследовать. Об этом 6 марта сообщил портал Motherboard.

TheDigitalArtist Хакер

В течение многих месяцев издание проводило исследование, в результате которого выяснило, что благодаря подобным устройствам, попавшим на черный рынок, специалисты взламывают iOS и находят ошибки, которые впоследствии могут быть использованы в том числе и правоохранительными органами. Отмечается, что для подключения такого смартфона к компьютеру используется специальный кабель.

Журналисты смогли найти в сети объявления о продаже прототипов iPhone и этих кабелей. Например, прототип iPhone 6 можно приобрести за $1,3 тыс., iPhone 8 Plus обойдётся в $5 тыс., а стоимость iPhone XR доходит до $20 тыс. Специальный кабель можно купить за $2 тыс.

Читайте также: Apple запатентовала систему подогрева экрана гибких смартфонов

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Apple внесла изменения в правила обслуживания iPhone в авторизованных сервисных центрах. Она разрешила ремонтировать смартфоны, в которые были утановлены сторонние аккумуляторные батареи.