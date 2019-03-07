Сеул, 7 марта, 2019, 10:44 — ИА Регнум. 7 марта представители Samsung Electronics сообщили, что компания пополнит свою серию Galaxy новыми девайсами, а именно смарт-часами и беспроводными наушниками, сообщает Yonhap News.

«Galaxy Watch Active»

По их словам, «Galaxy Buds» — беспроводные наушники-вкладыши, имеющие эргономичный дизайн, небольшой вес и обеспечивающие плотную и комфортную носку во время длительного использования. В комплекте с наушниками идут три типа вкладышей разного размера. Кроме того, при создании наушников была использована звуковая технология AKG от премиального аудио бренда Harman.

Представители Samsung Electronics добавили, что «Galaxy Buds» работают до 6 часов при непрерывном прослушивании музыки и до 5 часов в режиме разговора. Наушники будут представлены в трех оттенках: черный, белый, желтый и будут стоить 159 500 вон (~$141,4).

По словам специалистов, «Galaxy Watch Active» — смарт-часы с новым минималистским дизайном и размером 40 мм. Часы способны распознавать более 39 видов различных упражнений, в том числе ходьбу, бег, езду на велосипеде. Часы будут доступны в трех оттенках: черный, розовое золото, серебро. Стоимость девайса колеблется в районе 249 700 вон (~$221,4), отметили эксперты.