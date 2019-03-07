Перед выходными нефть начала падать
Москва, 7 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Нефть 6 марта снова удержалась от падения ниже отметки 65 за баррель Brent, что демонстрирует высокий уровень зависимости от динамики доллара США. Так, американская валюта дорожает с начала торговой недели, и это провоцирует нефтетрейдеров удерживать рамки $65−66 за баррель. Несмотря на тот факт, что запасы в Америке растут, а страны ОПЕК+ не соблюдают договоренности по добыче, что могло бы стать неплохим поводом для распродаж по нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.
«Однако более вероятно, что сегодня, 7 марта, попытка пробоя вниз этого диапазона все же состоится уже на американкой сессии, так как 8 марта рынки ждут релиз данных по рынку труда в США. Только на этом фоне повысится волатильность по всем активам (и валютам, и золоту, и американским индексам, и энергетическому сектору)», — считает эксперт.
По рынку появились оценки, что в течение ближайших нескольких лет цены на нефть будут держаться в относительно узком диапазоне между $50 и $70. Продолжающееся падение добычи в Венесуэле и Иране вкупе с потенциальным добровольным сокращением производства участниками сделки ОПЕК+ позволяет ожидать попыток роста нефти в направлении $70 в перспективе на март.
«Однако возросшая эластичность предложения не позволяет рассчитывать на то, что более внушительный рост стоимости чёрного золота будет носить устойчивый характер. Потому новости из США, которые поддержат доллар к росту, будут провоцировать распродажи нефти, а при отсутствии роста доллара нефть будут откупать», — полагает Сальникова.
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