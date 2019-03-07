Москва, 7 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Рубль ослаб 6 марта в тандеме с коллегами по развивающемуся сегменту, причем показал не худшую динамику. Общая тенденция на снижение сформировалась на фоне ухудшения отношения к риску. На этом фоне пара доллар/рубль добралась до уровня 66 руб., но пробить его так и не смогла, слегка отступив от психологического сопротивления к концу сессии. По итогам торгов российская валюта подешевела в пределах четверти процента к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Инвесторы все более выраженно склоняются в пользу защитных активов. Об этом говорит снижение доходности трежерис, оживление спроса на иену, отступление валют развивающихся стран. Этот фактор стал основным в отступлении рубля 6 марта», — отметил эксперт.

В остальном условия для российской валюты выглядят неплохо. Аукцион Минфина РФ 6 марта прошел неплохо — ведомство успешно разместило ОФЗ на сумму 46,4 млрд рублей при спросе 70,30 млрд рублей. Цены на нефть немного подросли и сохраняют восходящий уклон на утренних торгах в четверг. Отчет Минэнерго практически не повлиял на поведение котировок, отразив рост запасов на 7 млн баррелей, тогда как добыча осталась на рекордном максимуме в 12,1 млн баррелей в день.

«Сегодня, 7 марта, на фондовых площадках продолжается уклонение от рисков, что может обусловить сохранение некоторого давления на рубль. Однако в противовес выступит стабилизация рубля после внушительной серии роста на Форексе, а также укрепление, пусть и скромное, цен на нефть. При ухудшении обстановки угроза пробоя уровня 66 рублей возрастет», — полагает Николаев.

Читайте также: Рубль находится под влиянием внешних факторов