Москва, 7 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Telegram призывает российских пользователей участвовать в согласованном митинге против изоляции Рунета, который пройдет в Москве 10 марта. Сообщение с таким призывом распространил бот, с помощью которого мессенджер обычно сообщает о нововведениях. Однако письмо пришло не всем пользователям.

Скриншот страницы Telegram «Митрошина негодует» Письмо от бота Telegram

Скриншот страницы Telegram «Митрошина негодует» Письмо от бота Telegram

Скриншот страницы Telegram «Митрошина негодует» Письмо от бота Telegram

«Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России. Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться — государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения», — сказано в сообщении.

В письме подчеркивается, что мессенджер выступает против законопроекта об изоляции Рунета, целью которого, по мнению представителей Telegram, является «введение в России тотальной цензуры». Telegram считает, что власти с помощью этого закона «планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры», потратив при этом миллиарды рублей.

Ранее московские власти согласовали митинг против изоляции российского интернета, организаторами которого выступила Либертарианская партия. Акции также запланированы в Хабаровске и Воронеже. В Санкт-Петербурге организаторам отказали в проведении мероприятия, сославшись на то, что в этот день в центре города будут праздновать Масленицу.

Поводом для митингов стало рассмотрение в Госдуме законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы Рунета. В нем также говорится о сокращении данных граждан, передаваемых за рубеж, и определении трансграничных линий связи и точек обмена трафиком.

Стоит отметить, что парламентарии заверяют, что Россия не намерена ограничивать доступ в Сеть, ставить ее под тотальный контроль или ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций и бизнеса в информационной среде.