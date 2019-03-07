Telegram призвал юзеров участвовать в митинге против автономного Рунета
Москва, 7 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Telegram призывает российских пользователей участвовать в согласованном митинге против изоляции Рунета, который пройдет в Москве 10 марта. Сообщение с таким призывом распространил бот, с помощью которого мессенджер обычно сообщает о нововведениях. Однако письмо пришло не всем пользователям.
«Более 10 месяцев Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России. Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться — государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения», — сказано в сообщении.
В письме подчеркивается, что мессенджер выступает против законопроекта об изоляции Рунета, целью которого, по мнению представителей Telegram, является «введение в России тотальной цензуры». Telegram считает, что власти с помощью этого закона «планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры», потратив при этом миллиарды рублей.
Ранее московские власти согласовали митинг против изоляции российского интернета, организаторами которого выступила Либертарианская партия. Акции также запланированы в Хабаровске и Воронеже. В Санкт-Петербурге организаторам отказали в проведении мероприятия, сославшись на то, что в этот день в центре города будут праздновать Масленицу.
Поводом для митингов стало рассмотрение в Госдуме законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы Рунета. В нем также говорится о сокращении данных граждан, передаваемых за рубеж, и определении трансграничных линий связи и точек обмена трафиком.
Стоит отметить, что парламентарии заверяют, что Россия не намерена ограничивать доступ в Сеть, ставить ее под тотальный контроль или ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций и бизнеса в информационной среде.