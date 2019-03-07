Москва, 7 марта, 2019, 09:20 — ИА Регнум. К Международному женскому дню 8 марта собираются дарить подарки 69% мужчин и 69% женщин. Не будут покупать цветы и подарки 26% мужчин и 29% женщин. Таковы данные Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Большинство мужчин (32%) будут поздравлять с 8 Марта жён, 26% — матерей. 10% мужчин готовят подарки знакомым и подругам. Дочерей будут поздравлять 8%, тёщу — 3%, сестер, коллег и бабушек — 2%.

Большинство женщин (45%) будут поздравлять с весенним праздником матерей. 11% женщин подарят подарки дочерям, 8% — родственницам, 4% — бабушкам и свекровям. 3% — коллегам по работе, 2% — себе.

Опрос проведен 19—22 февраля 2019 года в 305 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Международный женский день 8 марта в парках Москвы всем женщинам будут дарить цветы весны — тюльпаны. Всего заготовлено 15 тыс. цветов.

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