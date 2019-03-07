Париж, 7 марта, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Жители улицы Кремье в Париже, известной своими разноцветными домами, попросили власти города оградить их забором. Причиной такой просьбы стало то, что улица стала слишком популярна у туристов, выкладывающих фото в соцсеть Instagram, и других любителей красивых городских пейзажей. Об этом сообщил портал City Lab.

LoboStudioHamburg Сеть

https://www.instagram.com/p/BooiJDZBFSy/

Люди пожаловались журналистам, что в их домах стало практически невозможно жить из-за постоянного шума. На улице постоянно что-то происходит: кричат шумные компании, приезжают фотографироваться свадьбы, музыканты снимают клипы, а простые туристы, выкладывающие фото в Instagram, постоянно хотят поймать необычный ракурс. Кроме того, на улице периодически проводят какие-то флешмобы.

https://www.instagram.com/p/BueQwyPBFdi/

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США произошел скандал после того, как модель plus-size не пустили в клуб из-за её размеров. Впоследствии администрация пояснила, что таково было желание рэпера Future, который отдыхал в этот вечер в клубе.