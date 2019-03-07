Якутск, 7 марта, 2019, 08:33 — ИА Регнум. У предпринимателей Якутска сложилось впечатление, что региональный оператор центральной зоны республики, компания «ЯкутскЭкоСети, сам не знает, что заложено в тариф, по которому он взимает с населения и физлиц плату за вывоз мусора. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала председатель общественного движения предпринимателей Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

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«Это вопрос не республиканский, а всероссийский, и до конца мусорная реформа не была продумана, по-моему, повсеместно, поэтому говорить на эту тему сложно. Но когда ничего не меняется, а тариф повышается в три раза и выше, люди хотят выяснить причину: почему и что изменилось? В принципе, ничего не изменилось: тот же самый полигон, те же самые перевозчики, те же самые объёмы — они нисколько не увеличились. Изменилась только цена, и, естественно, предпринимателей в первую очередь это не устраивает», — отметила Ирина Котенко.

По её мнению то, что заложено в самом тарифе, не воспринимается серьёзно даже самим региональным оператором, который, создаётся впечатление, сам не знает, за счёт чего сформированы именно такие расценки.

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«Когда предприниматели идут в «ЯкутскЭкоСети» заключать договора, их отправляют в никуда, говорят, сначала приобретите контейнер, создайте, организуйте санитарную точку, а потом мы с вами заключим договор. Зачем? И как быть в этой ситуации организациям, которые имеют, например, первую линию вдоль дороги Центральный округ, Октябрьский округ, всё-таки это лицо города. Где там можно организовать эту санитарную точку, где нужно установить контейнер? Абсолютно негде. Они раньше заключали договора с управляющими компаниями, а сейчас в связи с тем, что вышел этот проект, управляющая компания говорит: мы не имеем права, вы должны заключить договор с региональным оператором. А как его заключить, если некуда ставить контейнер?» — озвучила ещё одну проблему председатель движения «Вместе мы — сила!».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Якутск оказался в шаге от мусорного коллапса. Компании, взявшие на себя обязательства по вывозу твёрдых коммунальных отходов, отказались работать. Причиной бойкота стало то, что, по мнению перевозчиков мусора, единый оператор по обращению с ТКО «ЯкутскЭкоСети» не хотел платить за фактический объём вывозимого мусора, ожидая, что он будет в два раза меньше.

На условия договора с региональным оператором перевозчики пожаловались в УФАС. Антимонопольная служба пришла к выводу, что мэрия Якутска, МУП «Жилкомсервис», «ЯкутскЭкоСети» — это аффилированные организации. Что касается тарифа на вывоз мусора, то в него, как отметили в УФАС, оказался включён возврат инвестиций на создание мусорных полигонов, которые региональный оператор должен был строить за свой счёт.