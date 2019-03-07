Москва, 7 марта, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Больше всего алкоголя в России по итогам 2018 года было продано в Ненецком автономном округе, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

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Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и сведений Росстата о численности населения.

Так, лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где показатель выпитой легальной алкогольной продукции составил 28,6 л на душу населения. Далее идут Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л). В среднем по России этот показатель равен 14,3 л.

Как сообщало ИА REGNUM, Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов России по потреблению вина в январе 2019 года (0,65 л на душу населения). На втором месте находится Санкт-Петербург (0,5 л), далее идут Московская область, Карелия и Мурманская область (по 0,4 л).

Отметим, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), половина жителей России заботится о своём здоровье. Так, 53% граждан не курит, 45% — не употребляют алкоголь (среди женщин — 62% и 54% соответственно).

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