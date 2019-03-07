Москва, 7 марта, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 6 марта закрылись ростом на 0,42%. После выхода отчета по запасам нефти от Американского институту нефти (API) нефтяной рынок был под давлением. Цена нащупала опору на уровне 65,19 и консолидировалась вблизи него до публикации данных от минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

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Согласно представленным данным, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,1 млн баррелей, до 452,9 млн баррелей (прогноз был +1,45 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 4,2 млн. баррелей, до 250,7 млн баррелей (прогноз был — 1,450 млн баррелей), дистиллятов — на 2,4 млн баррелей, достигнув 136 млн баррелей (прогноз был — 1,0 млн баррелей). Добыча нефти в США не изменилась на прошлой неделе, оставшись на рекордном в истории уровне 12,1 млн б/с.

На торгах 6 марта в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,59%, до 66,28 (максимум 66,36). Сопротивление находится на уровне 66,75. Если сегодня, 7 марта, покупатели смогут его пройти на американской сессии, то им откроется дорога к уровню 68,35. Если нет, консолидация затянется до 11 марта.

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