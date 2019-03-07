Четыре года колонии за трухлявую липу: скандал в Нижегородской области
Выкса, Нижегородская область, 7 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В нижегородской Выксе собрали почти 700 подписей в защиту жителя улицы Зои Космодемьянской, который спилил трухлявое дерево, угрожавшее упасть на его дом, а в итоге из-за этого стал фигурантом уголовного дела. За спиленное дерево ему грозит штраф от 0,5 до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет. Горожане возмущены и просят администрацию города и прокуратуру разобраться в сложившейся ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сам Сергей Кузнецов, чья история стала достоянием общественности, объяснил свои действия тем, что уже наблюдал, как городские службы небрежно спилили прошлым летом трухлявое дерево в соседнем дворе, умудрившись разнести при этом половину двора. Именно из-за этого, когда схожая ситуация возникла рядом с его домом, он не стал обращаться в эту же службу, а сам аккуратно убрал угрозу.
«Оно нависало прямо над домом — могло бы запросто не только двор разнести, но и нас с женой покалечить. Поэтому я аккуратно его спилил, не задев ни людей, ни дом», — рассказывал в комментариях СМИ сам Кузнецов.
Спустя несколько месяцев его вызвали в администрацию, где сообщили, что за самоуправство ему грозит штраф в 57 тыс. рублей, а позднее горожанин узнал, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», по которому ему грозит или крупный штраф — от 0,5 до 1,5 млн рублей, или исправительные работы, или лишение свободы на срок до четырёх лет. Расследование дела уже завершено, и оно передано в суд на рассмотрение.
Подобная ситуация возмутила горожан, и они обратились с открытым письмо в администрацию Выксы и прокуратуру Нижегородской области, попросив «оставить Сергея в покое». За два дня в защиту земляка выступили уже около 700 жителей.
В соцсетях проходит бурное обсуждение ситуации:
«Он не совершил никакого преступления, наоборот, он спас, возможно, чьи-то жизни. А нашей администрации позор!», «Справедливо — это когда за спиленное аккуратно дерево надо посадить три других деревца! Человека для чего сажать? Не хватает для отчётности по плану?», «Потому что иногда власти не реагируют. У нас так упало однажды на машину», «Однако же, когда вызывают «драгоценные» службы, чтобы спилить сухие сучья или деревья, наше городское управление предлагает сделать это самостоятельно. И как нам быть? Остаётся два варианта: или сидеть за самовольный спил дерева, или ждать, пока это самое дерево рухнет на кого-то», «За нарушение правил, конечно, наказывать надо, но подходить к этому надо с царем в голове!»