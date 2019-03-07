Выкса, Нижегородская область, 7 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В нижегородской Выксе собрали почти 700 подписей в защиту жителя улицы Зои Космодемьянской, который спилил трухлявое дерево, угрожавшее упасть на его дом, а в итоге из-за этого стал фигурантом уголовного дела. За спиленное дерево ему грозит штраф от 0,5 до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет. Горожане возмущены и просят администрацию города и прокуратуру разобраться в сложившейся ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубка деревьев

Сам Сергей Кузнецов, чья история стала достоянием общественности, объяснил свои действия тем, что уже наблюдал, как городские службы небрежно спилили прошлым летом трухлявое дерево в соседнем дворе, умудрившись разнести при этом половину двора. Именно из-за этого, когда схожая ситуация возникла рядом с его домом, он не стал обращаться в эту же службу, а сам аккуратно убрал угрозу.

«Оно нависало прямо над домом — могло бы запросто не только двор разнести, но и нас с женой покалечить. Поэтому я аккуратно его спилил, не задев ни людей, ни дом», — рассказывал в комментариях СМИ сам Кузнецов.

Спустя несколько месяцев его вызвали в администрацию, где сообщили, что за самоуправство ему грозит штраф в 57 тыс. рублей, а позднее горожанин узнал, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», по которому ему грозит или крупный штраф — от 0,5 до 1,5 млн рублей, или исправительные работы, или лишение свободы на срок до четырёх лет. Расследование дела уже завершено, и оно передано в суд на рассмотрение.

Подобная ситуация возмутила горожан, и они обратились с открытым письмо в администрацию Выксы и прокуратуру Нижегородской области, попросив «оставить Сергея в покое». За два дня в защиту земляка выступили уже около 700 жителей.

В соцсетях проходит бурное обсуждение ситуации:

«Он не совершил никакого преступления, наоборот, он спас, возможно, чьи-то жизни. А нашей администрации позор!», «Справедливо — это когда за спиленное аккуратно дерево надо посадить три других деревца! Человека для чего сажать? Не хватает для отчётности по плану?», «Потому что иногда власти не реагируют. У нас так упало однажды на машину», «Однако же, когда вызывают «драгоценные» службы, чтобы спилить сухие сучья или деревья, наше городское управление предлагает сделать это самостоятельно. И как нам быть? Остаётся два варианта: или сидеть за самовольный спил дерева, или ждать, пока это самое дерево рухнет на кого-то», «За нарушение правил, конечно, наказывать надо, но подходить к этому надо с царем в голове!»