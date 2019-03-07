Ивановская область, 25 декабря, 2002, 19:53 — ИА Регнум. Хоровая капелла мальчиков Дворца детского творчества вернулась после гастрольной поездки в Италию. Она была организована итало-российским фондом Святого Николая. Капелла под управлением Александра Жуковского дала несколько концертов в городе Бари, который связан с именем Святого Николая, в том числе в базилике, которая носит его имя.

Капелла в полном составе исполняла русскую классику и духовную музыку, народные песни. Несколько произведений было спето по-итальянски, в том числе гимн Италии на музыку Верди. Однако завершены концертные программы были "Калинкой". Концерты проходили в рамках культурной акции против террора, за сотрудничество людей разных стран и конфессий.