Магнитогорск, Челябинская область, 7 марта, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Судебные приставы вернули двоих детей матери после затянувшегося пребывания у отца, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Цитата из к/ф «Крамер против Крамера». Реж. Роберт Бентон. 1979. США Ребёнок раздора

Дети 12 и трех лет, постоянно проживавшие с матерью в городе Магнитогорске (Челябинская область), гостили у отца в Брединском районе. Мать обратилась к судебным приставам после того, как ее бывший муж отказался вернуть детей.

«Туда он периодически и забирал детей, как правило, на школьные каникулы. Но зимний отдых ребятишек внезапно затянулся. Уже вовсю шли уроки в школе и занятия в детском саду, однако дети продолжали жить в деревне, отстраненные не только от образовательного процесса, но и от медицинских услуг», — сообщили в региональном УФССП.

Отец, отказывавший бывшей жене в возвращении детей, согласился, когда к нему пришли судебные приставы.

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