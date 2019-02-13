Законопроект о «детях раздора» Госдума приняла в первом чтении

Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект о механизме передачи ребенка, находящегося в розыске, родственникам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Зачастую родные не могут оперативно доехать до места нахождения своего «украденного» ребенка.

«Дети раздора»

Законопроект направлен на исключение опасных для детей ситуаций.

«Между собой мы, авторы этого закона, назвали его «дети раздоров». Он относится исключительно к тем драматическим ситуациям, которые могут произойти в семье. К сожалению, по итогам 2018 года на один миллион браков было зафиксировано 600 тыс. разводов. По результатам развода одного из родителей могут лишить родительских прав или частично ограничить в правах», — отметила депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Она пояснила, что предлагаемые нормы будут действовать только в одном случае: когда после развода один из родителей «выкрал» ребенка у второго родителя, который признан законным опекуном.

«То есть родитель удерживает ребенка незаконно, так как уже лишен или ограничен в родительских правах, а также его действия могут представлять угрозу жизни и здоровью ребенка», — пояснила депутат.

Суть поправок

В случае, если при обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск в рамках исполнения требований исполнительных документов об отобрании или передаче ребенка, невозможна немедленная передача, судебный пристав-исполнитель передает ребенка органам опеки и попечительства и незамедлительно извещает лицо, которому ребенок по решению суда должен быть передан.

Органы опеки и попечительства вправе до передачи лицу, которому ребенок по решению суда должен быть передан, временно поместить разысканного ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на срок не свыше одного месяца. Об этом незамедлительно информируется судебный пристав-исполнитель, который, в свою очередь, обязан незамедлительно проинформировать об этом лицо, которому ребенок по решению суда должен быть передан, а также предупредить это лицо о последствиях бездействия по отношению к разысканному ребенку.

В случае, если ребенок, помещенный в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по истечении срока временного пребывания там не был передан лицу, которому он по решению суда должен быть передан, вследствие бездействия указанного лица или его нежелания принять ребенка, орган опеки и попечительства решает вопрос об определении дальнейшей судьбы ребенка.

Не ювенальная юстиция

Депутат Госдумы Оксана Пушкина подчеркнула, что нормы не вводят ювенальную юстицию.

«При этом я сразу же хочу всех, кто будет спекулировать на теме детей, предупредить: в этих поправках речь не идет ни о какой ювенальной юстиции, у нас хватает своих механизмов для защиты прав детей в таких ситуациях», — заявила парламентарий.

Согласно поправкам, как только приезжает законный представитель, он ребенка забирает.

«По практике — мать или отец буквально по пятам идут за приставами и в большей части ситуаций готовы забрать ребенка через шесть часов, через сутки, через двое. Судебное производство закрывается в этот момент, ребеночек передается законному представителю», — указала Пушкина.

Она подчеркнула, что поправки касаются только исключительных случаев, когда один из родителей лишен родительских прав или ограничен в родительских правах.

«Только в 2018 году в розыске находилось 12 560 детей. И число таких случаев, о которых я говорю, к большому сожалению, растет: если в 2015 году их было 30, в 2018 году их было 60. Из 60 случаев практически были все найдены, но только 24 ребенка были переданы законным представителям», — привела она данные статистики.