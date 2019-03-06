Трамп «будет разочарован» в Ким Чен Ыне, если КНДР восстанавливает полигон
Вашингтон, 6 марта, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет «очень, очень разочарован» в лидере КНДР Ким Чен Ыне, если северокорейские военные начали восстановление ядерного полигона Дончан-ри, 6 марта передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
«Я был бы очень разочарован, если это произошло… Я был бы очень, очень разочарован в председателе Киме», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля южнокорейские СМИ заявили о начале работ по восстановлению зоны пуска ракет на ядерном полигоне Дончан-ри.
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