Сан-Франциско, США, 6 марта, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Основатель Facebook считает, что будущее интернета за «приватными» платформами — Марк Цукерберг заявил об этом 6 марта на своем аккаунте в своей соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Когда я думаю о будущем интернета, мне кажется, что коммуникационные платформы, ориентированные на конфиденциальность, станут более важными, чем сегодняшние открытые платформы», — написал основатель Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года Цукерберг признал утечку данных 50 млн пользователей соцсети, что вызвало резкое падение курса акций Facebook.

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