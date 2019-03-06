Москва, 6 марта, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации оставляют за собой право на ответ, если США, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, начнут размещать запрещенные этим договором ракеты в регионах мира. Об этом Лавров заявил сегодня, 6 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ясно дал понять, что в том случае, если США, выйдя из ДРСМД и развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, то Россия оставляет за собой право размещать свои ракеты средней и меньшей дальности в том регионе, где это сделали американцы.

«Где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Сейчас Вашингтон уже приостановил выполнение своих обязательств в рамках данного договора, и уже через пять месяцев ДРСМД перестанет существовать.