Волгоград, 6 марта, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, прославившийся недавним открытием главной причины бедности своих избирателей, задекларировал в 2016—2017 годах доходы в сумме порядка 70 млн рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте Волгоградской областной Думы.

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В частности, в 2016 году «непьющий труженик» отчитался о доходах в сумме свыше 55 млн рублей, а в 2017 показал сумму в 14 млн рублей.

Стоит отметить, насколько велика разница между сверкающим моральным обликом депутата Гасана Набиева и жалким состоянием его избирателей, из-за «тунеядства и алкоголизма» не пожелавших создавать себя по его образу и подобию.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись выступления депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева на заседании регионального парламента при обсуждении вопроса о доплатах тем, чей доход ниже прожиточного минимума, вызвала бурную реацию общественности.

В частности, Набиев заявил, что пенсию в размере восьми тыс. рублей получают только «тунеядцы и алкаши»,